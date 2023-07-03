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  • Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане
akorda.kz Вчера, 15:13
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Вчера, 15:13
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Фото: akorda.kz

Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления корпоративного фонда University Medical Center Юрия Пя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главе государства доложили о результатах деятельности и дальнейших планах корпоративного фонда. 

Президента проинформировали о ходе трансформации UMC путём создания на его базе первого Интегрированного академического медицинского центра, основной целью которого является улучшение качества медицинских услуг путём интеграции образования, исследований и клинической практики.

Юрий Пя рассказал Касым-Жомарту Токаеву о реализуемых фондом мерах по подготовке врачей новой формации и поделился своим видением перспектив совершенствования медицинского образования в стране.  

В ходе встречи также обсуждены проблемные вопросы отечественной системы здравоохранения, включая эффективность использования имеющейся инфраструктуры и меры по повышению качества оказания медицинской помощи в Казахстане.

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Вчера, 15:13
689
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