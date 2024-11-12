Токаев обсудил с шейхом Ахмедом ат-Тайебом сотрудничество в области теологического образования

Президент провёл беседу с Верховным имамом университета "Аль-Азхар" Ахмедом ат-Тайебом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что в Казахстане с большим уважением относятся к признанному авторитету университета "Аль-Азхар", который является маяком знаний, миролюбия и духовного наставления для мусульманской уммы.

Президент выразил признательность Верховному имаму за вклад в укрепление толерантности и межконфессионального диалога, а также за проповедь подлинных принципов ислама. По словам Главы государства, эти ценности приобретают всё большее значение в современном поляризованном и разобщенном мире.

Касым-Жомарт Токаев пригласил шейха Ахмеда ат-Тайеба принять участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдёт в Астане в следующем году.

В ходе беседы также обсуждены возможности расширения сотрудничества в области теологического образования и научных исследований.