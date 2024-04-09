Токаев и Путин обсудили паводковую ситуацию в приграничных регионах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В ходе телефонного разговора президенты Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего многопланового сотрудничества.



Лидеры обсудили паводковую ситуацию в приграничных регионах и поручили правительствам двух стран укреплять взаимодействие в борьбе с природной стихией.



Собеседники отметили традиционное динамичное развитие казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих встреч.