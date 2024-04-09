Токаев и Путин обсудили паводковую ситуацию в приграничных регионах
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"В ходе телефонного разговора президенты Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего многопланового сотрудничества.
Лидеры обсудили паводковую ситуацию в приграничных регионах и поручили правительствам двух стран укреплять взаимодействие в борьбе с природной стихией.
Собеседники отметили традиционное динамичное развитие казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих встреч.
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