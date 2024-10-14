Токаев обсудил с Пашиняном реализацию договорённостей на высшем уровне

Президент Казахстана провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено качественной реализации договорённостей на высшем уровне, достигнутых в ходе официального визита Президента Казахстана в Армению в апреле этого года.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.