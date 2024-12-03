Токаев обсудил с Макроном реализацию достигнутых в Париже соглашений

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях One Water Summit в Эр-Рияде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент РК с теплотой вспомнил недавний государственный визит во Францию и выразил благодарность Эмманюэлю Макрону за исключительное гостеприимство, оказанное делегации Казахстана.

Глава государства подчеркнул важность достигнутых в Париже договорённостей о выводе казахско-французских отношений на уровень упрочённого стратегического партнерства.

"Я глубоко удовлетворён итогами переговоров и подписанными соглашениями. Этот визит стал значимым шагом на пути к долгосрочному экономическому росту и укреплению связей между нашими странами. Отрдно, что уже спустя несколько недель мы видим конкретные результаты реализации ключевых соглашений в различных сферах", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Франции отметил динамичное развитие двусторонних отношений, подчеркнув важность совместных усилий в таких сферах, как борьба с изменением климата и развитие "зелёной" экономики.

Стороны обсудили перспективы активизации сотрудничества в областях энергоэффективности, чистых технологий, управления водными ресурсами, инноваций, обмена данными и искусственного интеллекта.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки.

Напомним, госвизит президента Казахстана во Францию состоялся в начале ноября т.г. О том, чем запомнился данный визит, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.