  • 5 Февраля, 16:39
  • BAIGENEWS

Токаев обсудил с главой ЦИК выборы и международное сотрудничество

Представлены предложения по расширению международного сотрудничества в электоральной сфере.

Сегодня, 15:33
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33
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Фото: baigenews.kz

Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент проинформирован о мероприятиях, проводимых избирательными органами страны в рамках Всемирного дня выборов, итогах электоральных кампаний 2024 года, текущих и перспективных направлениях деятельности ЦИК.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву были представлены предложения по расширению международного сотрудничества в электоральной сфере.

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