Токаев обсудил с главой ЦИК выборы и международное сотрудничество
Представлены предложения по расширению международного сотрудничества в электоральной сфере.
Сегодня, 15:33
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Сегодня, 15:33Сегодня, 15:33
124Фото: baigenews.kz
Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент проинформирован о мероприятиях, проводимых избирательными органами страны в рамках Всемирного дня выборов, итогах электоральных кампаний 2024 года, текущих и перспективных направлениях деятельности ЦИК.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву были представлены предложения по расширению международного сотрудничества в электоральной сфере.
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