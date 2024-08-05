  • 5 Августа, 18:15
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Токаев обсудил предстоящий визит в Туркменистан с президентом республики

Сегодня, 17:35
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 17:35
Сегодня, 17:35
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года.

Подчёркнута важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

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