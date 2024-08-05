Токаев обсудил предстоящий визит в Туркменистан с президентом республики
Сегодня, 17:35
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Сегодня, 17:35Сегодня, 17:35
117Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года.
Подчёркнута важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.
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