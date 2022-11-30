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  • Токаев обсудил перспективы совместных проектов ВИЭ с главой французской EDF
пресс-служба президента РК Сегодня, 00:56
129
Сегодня, 00:56
129
Фото: пресс-служба президента РК

Токаев обсудил перспективы совместных проектов ВИЭ с главой французской EDF

В рамках официального визита во Францию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Électricité de France (EDF) Люка Ремона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обсудил с Люком Ремоном вопросы внедрения передовых технологий в атомной энергетике.

Президент сообщил, что казахстанские специалисты изучают передовые технологии ведущих мировых компаний в секторе атомной энергетики.

Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

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#энергетика #Токаев #Франция #атомная энергия
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:56
129
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