Токаев обсудил сотрудничество с главой правления Восточного комитета германской экономики
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Глава государства принял председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрину Клаас-Мюльхойзер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи президента Касым-Жомарта Токаева с председателем правления Восточного комитета германской экономики, председателем Наблюдательного совета CLASS Group Катриной Класс-Мюльхойзер были обсуждены перспективы дальнейшего углубления экономического сотрудничества сторон.
Как заявил глава государства, Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европейском Союзе. Отмечены положительные тенденции в развитии торгово-экономических отношений, растет интерес немецкого бизнеса к расширению своего присутствия в Казахстане.
Президент подчеркнул, что в прошлом году прямые немецкие инвестиции в Казахстан выросли на 64 процента, достигнув рекордной отметки в 770 млн долларов.
На встрече особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. В данном ключе Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем предложении по созданию Регионального центра устойчивого земледелия. По его мнению, данный центр будет способствовать более полному использованию сельскохозяйственного потенциала нашей страны, внедрению инновационных технологий и их коммерциализации.
Президент высоко оценил вклад сборочного завода CLASS в развитие аграрного потенциала Казахстана.
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