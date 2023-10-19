  • 19 Октября, 11:27
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Токаев обратился к участникам XI Гражданского форума

Сегодня, 11:00
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akorda.kz Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил обращение к участникам XI Гражданского форума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В своем обращении Касым-Жомарт Токаев отметил, что за двадцать лет эта диалоговая площадка показала свою востребованность и эффективность.

"Созидательные инициативы и конструктивные предложения, выдвигаемые на форуме, вносят большой вклад в развитие гражданского общества и укрепление общенационального диалога. Неправительственные и благотворительные организации, гражданские активисты и волонтеры проявляют искреннее неравнодушие к судьбе Родины, активно участвуя в решении актуальных проблем общества.

Они показывают пример солидарности и деятельного патриотизма, всецело содействуют сохранению единства и согласия в стране. В условиях проводимых нами масштабных преобразований особое значение обретает формирование новой общественной этики, основанной на идеях справедливости и гуманизма, взаимном доверии и ответственности, законе и порядке, культе знаний и труда", – сказал Глава государства.

Президент выразил уверенность, что плодотворное партнерство государства и неправительственного сектора станет важным фактором всестороннего прогресса нашей страны, мощной движущей силой построения Справедливого Казахстана.

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