Токаев обратился к СМИ и блогерам

В Акорде проходит ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления обратился к СМИ и блогерам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Средства массовой информации и отдельные граждане, называющие себя блогерами, должны понимать, что нагнетание истерии вокруг стихийного бедствия и огульные обвинения идут во вред консолидации общества, создают иллюзию утраты контроля за ситуацией со стороны государственных органов, что является дезинформацией", - сказал президент.

Он добавил, что подобные действия порождают социальную депрессию со всеми ее очевидными последствиями для репутации нашего народа. Поэтому власть во избежание такого рода нежелательных явлений будет принимать меры правового воздействия на лица, ведущие атаки на безопасность нашего государства.

В то же время, как отметил Токаев, властные органы всех уровней обязаны находиться в тесном контакте с гражданами страны, особенно с авторитетными и ответственными активистами, выслушивать мнение народа и, главное, принимать быстрые и правильные решения.