Токаев обозначил задачи перед новыми заместителями главы АНК
Президент Токаев принял новых заместителей Председателя Ассамблеи народа Казахстана.
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с вновь назначенными заместителями Председателя Ассамблеи народа Казахстана — Дмитрием Останьковичем и Расулом Ахметовым. Глава государства поздравил их с вступлением в должность и обозначил приоритетные направления в работе АНК, передаёт BaigeNews.kz.
На встрече Президент подчеркнул, что Ассамблея народа Казахстана остаётся одной из опор стабильности и согласия в стране, и играет важную роль в реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений.
Президенту была представлена информация о подготовке к XXXIV сессии Ассамблеи, а также к 30-летию со дня её основания.
Особое внимание Токаев уделил вовлечению всех этнокультурных объединений и гражданских структур АНК в проведение юбилейных мероприятий:
"Это должно стать масштабным национальным проектом, в котором каждый почувствует свою причастность".
В завершение встречи Президент дал ряд конкретных поручений, касающихся:
- расширения общественного участия в проектах АНК,
- совершенствования инструментов межэтнического диалога,
- повышения эффективности работы Ассамблеи на местах.
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