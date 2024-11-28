Токаев об ОДКБ: За годы развития наработан богатый опыт взаимодействия по широкому кругу вопросов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что ОДКБ выступает сегодня в качестве эффективной международной структуры, нацеленной на обеспечение коллективной безопасности.

"За годы развития государствами-членами наработан богатый опыт взаимодействия по широкому кругу вопросов. Сформирована нормативная обширная правовая база. Налажены необходимые механизмы борьбы с современными вызовами и угрозами. Созданы и функционируют силы и средства коллективной безопасности. Выстроено конструктивное сотрудничество с рядом авторитетных международных и региональных организаций", - сказал Токаев.

Он напомнил, что в 2022 году в рамках ОДКБ принято решение об укреплении сотрудничества с СНГ и ШОС. В заседании в Астане приняли участие – генеральный секретарь СНГ и ШОС.

"В узком составе у нас состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности. Обсуждены основные итоги деятельности ОДКБ в текущем году под председательством Казахстана. Итоги встречи еще раз подтвердили нашу твердую готовность сообща действовать для предупреждения вызовов и угроз коллективной безопасности. В ходе дискуссии мы сверили позиции по текущим вопросам международной повестки. Наши общие оценки нынешней ситуации и видения дальнейшего развития ОДКБ отражены в декларации Совета коллективной безопасности, разработанной по инициативе Казахстана", - сказал Токаев.

Напомним, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в столицу Казахстана. В Астану также прибыли Садыр Жапаров, Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Страны ОДКБ приняли решение о наращивании внешнеполитической координации.

Кроме того, делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.