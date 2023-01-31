Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс

Фото: BaigeNews.kz

В Акорде проходит совещание по вопросам развития столицы. Выступая на нём, президент Казахстана заявил, что в Астане необходимо пересмотреть концепцию развития городской среды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Астана должна стать комфортным городом для проживания. Прежде всего нужно пересмотреть концепцию развития городской среды. Сегодня в городе ощущается недостаток парков, мало мест для комфортных прогулок и отдыха жителей. К сожалению, вместо того чтобы заняться этим вопросом, акимат даёт разрешение на строительство объектов. На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс. Тогда как нужно больше общественных пространств, зеленых насаждений и пешеходных улиц. При планировании города следует заранее все это учитывать", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, сейчас не уделяется должное внимание набережной Есиля. В этом вопросе можно изучить опыт Казани, считает президент:

"Улицы, парки и набережная этого города очень красивы и привлекательны. Наша цель – сделать столицу комфортной для наших граждан и иностранных гостей в любое время года, максимально улучшить облик Астаны".

Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на том, что через реку нужно строить пешеходные мосты. Президент считает, что это особенно актуально в районе моста по проспекту Тәуелсіздік, который сейчас строится.

"Много говорится о пешеходных улицах, но по факту нет ни одной такой улицы. За рубежом они являются "точками притяжения" людей. Этот вопрос нужно тщательно продумать. Можно привлечь квалифицированных специалистов и принять оптимальное решение. Самый простой пример – территория ЭКСПО. Визуально красивая зона, но безжизненная", - отметил президент.

Глава государства добавил, что при правильном подходе эту территорию можно было давно трансформировать в динамичную зону притяжения горожан. В целом, необходимо разработать единую концепцию развития общественных пространств, резюмировал президент.