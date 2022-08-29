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Токаев о ядерных испытаниях: Эта трагедия не должна повториться
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.
29 августа 1991 года закрыт Семипалатинский ядерный полигон.
"Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Он имеет огромное значение для человечества. Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле. Эта трагедия не должна повториться. Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности", - написал Президент в Twitter.
Напомним, Международный день действий против ядерных испытаний провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана. Закрытие полигона в Семипалатинске внесло вклад в международные усилия, которые привели к принятию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 1996 году.
В этом году в Казахстане также празднуют 30-летие Национального ядерного центра.
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