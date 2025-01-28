Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства отметил, что в стране недостаточно используется потенциал автоперевозок, передает BaigeNews.kz.

Глава государства считает, что большие перспективы для страны открывает рост глобальной электронной торговли. Задача состоит в том, чтобы в полной мере использовать эту тенденцию как серьезный стимул для развития экономики.

В Казахстане должна функционировать развитая логистическая система. Это задача стратегического характера с учетом особенностей современного международного рынка, отметил Токаев.

"Предстоит обеспечить эффективную операционную деятельность "зеленого коридора" для перевозок автотранспортом, своевременно завершить строительство и ремонт запланированных автодорог. Мы далеко не полностью используем потенциал автоперевозок. Успешное развитие логистики невозможно без внедрения современных технологий. Поэтому автоматизация складов, цифровизация маршрутов, использование искусственного интеллекта в управлении транспортными потоками должны быть в фокусе постоянного внимания Правительств", - сказал Президент.

Помимо этого, Токаев отметил, что в стране необходимо создать международный аэрохаб.

В целом, предстоит создать целостную экосистему, включающую в себя грузовые и пассажирские терминалы, логистические центры и современные сервисы, добавил Глава государства.

По его словам, нужно упростить все процедуры по сопровождению грузов и обеспечить ценовую доступность авиатоплива. Последний момент крайне важен, считает Токаев, потому что авиакеросин в казахстанских аэропортах, в частности, в столичном аэропорту, слишком дорогой. Антимонопольное ведомство совместно с Правительством должны выполнить эту задачу уже в первой половине года.