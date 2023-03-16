Токаев назвал землетрясение в Турции трагедией всех тюркских народов

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших, а также всему турецкому народу, выступая на внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Сегодня мы собрались в Анкаре в связи с разрушительным землетрясением, ставшим для братской Турции настоящей трагедий и унесшим тысячи человеческих жизней. Считаю, что трагедия Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, – это трагедия всех тюркских народов. У казахов есть поговорка "разделенное горе становится меньше". Наш народ никогда не оставался в стороне, когда близкие переживали тяжелые времена. Народ Казахстана безотлагательно протянул руку помощи турецким братьям. Оперативно были направлены спасатели и врачи. В поисково-спасательных операциях были задействованы самые опытные, квалифицированные специалисты, оснащенные необходимым оборудованием. Братской стране была оказана гуманитарная и финансовая помощь", - сказал Токаев.

По словам президента, многие волонтёры из Казахстана откликнулись и приехали в Турцию.

"Разрушительное землетрясение не оставило равнодушными и наших граждан, которые поддержали братский турецкий народ в беде. У казахов есть хорошая традиция Асар. Вместе люди протягивают руку помощи нуждающимся. Многие волонтеры из Казахстана откликнулись, приехали в Турцию и работали не покладая рук. Это настоящие патриоты и люди с большой душой. Активное участие волонтеров – это крайне важное дело", - отметил глава государства.

Он также пригласил всех представителей стран ОТГ к участию в форуме волонтеров, который пройдет в этом году в Астане.

Кроме того, президент сообщил, что казахстанская сторона готова построить в зоне бедствия в Турции социальный объект.

"Как говорится, "легка ноша, поднятая сообща". Мы готовы продолжить оказание помощи братской Турции. Казахстанская сторона готова построить социальный объект в зоне бедствия. Уверен, что это послужит знаком нашей искренней заботы о братском турецком народе", - заверил Токаев.

Президент подчеркнул, что в самый критический момент тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость.