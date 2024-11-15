Токаев назвал Вьетнам ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии.

Президент Касым-Жомарт Токаев 15 ноября провел встречу с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, директором Национальной академии политики имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тхангом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы Глава государства отметил, что сегодня казахско-вьетнамские отношения развиваются по восходящей. Президент с теплотой вспомнил свой официальный визит во Вьетнам в прошлом году. Состоявшиеся в ходе данного визита переговоры придали серьезный импульс двустороннему сотрудничеству.

"Президент назвал Вьетнам ключевым партнером нашей страны в Юго-Восточной Азии. По его словам, Казахстан готов и далее прилагать усилия во имя всестороннего укрепления двусторонних отношений, особенно в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах. Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул важность активизации межпарламентского сотрудничества в целях обмена опытом по законодательному обеспечению социально-экономического развития обеих стран", - говорится в сообщении.

Нгуен Суан Тханг отметил, что Политбюро Центрального комитета и Национальное собрание страны активно работают над воплощением в жизнь договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне в ходе визита Президента Казахстана во Вьетнам.

По его мнению, страны имеют схожие взгляды и успешно взаимодействуют на многосторонних площадках, включая ООН и СВМДА.

"Касым-Жомарт Токаев поприветствовал подписание меморандума о сотрудничестве между Казахстанским институтом стратегических исследований и Национальной академией политики имени Хо Ши Мина. Он подчеркнул, что этот документ может придать хороший импульс совместным научным исследованиям. Пользуясь случаем, Глава нашего государства пригласил Президента Вьетнама Лыонг Кыонга посетить в следующем году Казахстан и совместить свой визит с участием в Международном форуме Астана", - добавили в Акорде.

Ранее Токаев назначил новых послов в ряде стран мира.