Токаев назвал сферы, в которых могут развивать сотрудничество Казахстан и Гвинея-Бисау

На полях 29-й конференции ООН по изменению климата Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Умару Сисоку Эмбало. Президент назвал Гвинею-Бисау одним из значимых партнеров Казахстана на африканском континенте. Он также подтвердил стремление Астаны к укреплению дружеских связей и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан является открытой страной, придерживающейся миролюбивой политики и обладающей самой крупной экономикой в регионе. Он подчеркнул, что перед двумя странами открываются хорошие перспективы для партнерства. По мнению Главы государства, несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Гвинея-Бисау могут развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, логистики и информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.

В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил благодарность Президенту Казахстана за возможность обсудить развитие двусторонних отношений.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Умару Сисоку Эмбало посетить Казахстан с официальным визитом в удобное для него время.

Ранее Глава государства провел встречу с Президентом Финляндии.