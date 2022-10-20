Токаев назвал решение проблемы обмеления Балхаша "ключевой задачей для всей страны"

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Во время рабочей поездки в Жетысускую область на встрече с общественностью региона президент Казахстана выразил обеспокоенность экологическими проблемами региона и заявил о необходимости скорейшего запуска горно-перерабатывающего завода в Текели с соблюдением экологических нормативов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Обеспокоенность вызывают экологические проблемы региона, связанные с водной безопасностью, промышленным загрязнением, несанкционированными стихийными свалками. Поручаю уполномоченным органам заняться решением этих проблем. В этой связи есть необходимость скорейшего запуска горно-перерабатывающего завода в Текели с соблюдением экологических нормативов", - сказал президент.

По словам Токаева, ключевой задачей не только для региона, но и для всей страны, сейчас стало решение проблемы обмеления озера Балхаш.