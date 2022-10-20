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  • Токаев назвал решение проблемы обмеления Балхаша "ключевой задачей для всей страны"
cronos.asia Сегодня, 10:40
124
Фото: cronos.asia

Токаев назвал решение проблемы обмеления Балхаша "ключевой задачей для всей страны"

Во время рабочей поездки в Жетысускую область на встрече с общественностью региона президент Казахстана выразил обеспокоенность экологическими проблемами региона и заявил о необходимости скорейшего запуска горно-перерабатывающего завода в Текели с соблюдением экологических нормативов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Обеспокоенность вызывают экологические проблемы региона, связанные с водной безопасностью, промышленным загрязнением, несанкционированными стихийными свалками. Поручаю уполномоченным органам заняться решением этих проблем. В этой связи есть необходимость скорейшего запуска горно-перерабатывающего завода в Текели с соблюдением экологических нормативов", - сказал президент.

По словам Токаева, ключевой задачей не только для региона, но и для всей страны, сейчас стало решение проблемы обмеления озера Балхаш.

"Это очень сложный процесс, который требует больших усилий. Все запланированные работы необходимо выполнить качественно с привлечением специализированных научных организаций. Важно заняться озеленением береговой линии Балхаша, что позволит снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель. Координацию должно осуществлять Министерство экологии. Следует перейти к более разумному освоению береговой линии и добиться минимизации негативного влияния внешних факторов. Уполномоченным органам необходимо продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или. Мы должны сделать всё, что от нас зависит, чтобы не допустить обмеления Балхаша", - заявил Глава государства. 

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#Балхаш #экология #Президент Казахстана #Жетысуская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:40
124
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