Токаев назвал Малайзию одним из надёжных партнёров Казахстана в Юго-Восточной Азии

"Казахстан и Малайзию связывают давние узы дружбы и взаимного сотрудничества. У нас хорошие традиции в этой области, поэтому я верю, что ваш визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию связей между Казахстаном и Малайзией. Мы готовы приложить дополнительные усилия, чтобы продвинуть наше взаимодействие и сотрудничество во многих важных областях", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, за 30 лет дипломатических отношений между двумя странами сформирован прочный фундамент взаимовыгодного сотрудничества, который становится всё более значимым с учётом современных геополитических и экономических реалий.

Анвар Ибрагим поблагодарил главу государства за тёплый приём и отметил, что придаёт этому визиту важное значение, о чём свидетельствует представительный состав малайзийской делегации, прибывшей в Астану.

Собеседники рассмотрели пути расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Далее переговоры продолжились в расширенном составе.