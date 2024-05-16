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Токаев назвал Малайзию одним из надёжных партнёров Казахстана в Юго-Восточной Азии

Сегодня, 18:21
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:21
Сегодня, 18:21
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В ходе встречи в формате тет-а-тет глава государства назвал Малайзию одним из важных и надёжных партнёров Казахстана в Юго-Восточной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Казахстан и Малайзию связывают давние узы дружбы и взаимного сотрудничества. У нас хорошие традиции в этой области, поэтому я верю, что ваш визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию связей между Казахстаном и Малайзией. Мы готовы приложить дополнительные усилия, чтобы продвинуть наше взаимодействие и сотрудничество во многих важных областях", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, за 30 лет дипломатических отношений между двумя странами сформирован прочный фундамент взаимовыгодного сотрудничества, который становится всё более значимым с учётом современных геополитических и экономических реалий.

Анвар Ибрагим поблагодарил главу государства за тёплый приём и отметил, что придаёт этому визиту важное значение, о чём свидетельствует представительный состав малайзийской делегации, прибывшей в Астану.

Собеседники рассмотрели пути расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Далее переговоры продолжились в расширенном составе.

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