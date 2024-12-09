Касым-Жомарт Токаев 9-го декабря принял президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент был проинформирован о работе Национального олимпийского комитета и планах на предстоящий период.

Геннадий Головкин рассказал о принимаемых совместно с профильным министерством мерах по улучшению спортивной инфраструктуры, тщательной подготовке казахстанских спортсменов, повышению престижа нашей страны на международной арене.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что перед НОК стоят серьёзные задачи по продвижению и укреплению олимпийских видов спорта. По его словам, необходимо обеспечить дальнейшее повышение результатов наших сборных на мировых соревнованиях", - говорится в сообщении.

Глава государства поздравил Геннадия Головкина с назначением на позицию председателя Олимпийской комиссии Международной Федерации бокса (World Boxing).

Напоним, ранее в НОК отреагировали на слухи о зарплате Головкина.