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  • Токаев назвал главное условие дальнейшего прогресса Казахстана
t.me/bort_01 Сегодня, 10:59
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Фото: t.me/bort_01

Токаев назвал главное условие дальнейшего прогресса Казахстана

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области назвал главное условие дальнейшего прогресса Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Испокон веков благословенная земля Жетысу была местом взаимопроникновения различных культур и традиций. И сегодня область Жетысу воплощает на деле наш фундаментальный принцип "Единство в многообразии", который стал неотъемлемой частью нашего культурного кода. Это наше бесценное богатство и стратегическое преимущество.

Сегодня мир вступил в период высокой геополитической турбулентности и беспрецедентных глобальных вызовов. Множатся конфликты и войны, критически усиливается недоверие между странами. В таких сложных реалиях особое значение приобретает единство нашего народа, укрепление согласия и стабильности в обществе. Это главное условие дальнейшего прогресса нашей страны, а также сохранения территориальной целостности Казахстана, обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Важную роль в начатых преобразованиях, по мнению президента, призван сыграть Ұлттық құрылтай, который показал себя универсальной площадкой общенационального диалога.

"Деятельность этих институтов позволяет упрочить единство нашего народа на основе партнёрства власти и общества. В этих условиях каждый гражданин должен осознавать ответственность за свои высказывания и действия. В первую очередь это касается публичных личностей, политиков, журналистов, блогеров. Неосторожные слова и опрометчивые заявления могут привести к непредсказуемым последствиям", - заявил президент.

 Токаев также отметил, что государство должно жёстко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма. 

"Сохраняя плюрализм мнений, мы должны жёстко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма. Попытки расколоть наше общество, будут пресекаться по всей строгости закона. В нашей стране на первом месте должны быть закон и порядок. Только на этой основе мы сможем решить задачу обеспечения благополучия нашего народа. Независимость, единство и стабильность – главные ценности, которые мы все должны всячески оберегать", - подытожил он.  

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#Токаев #Казахстан #политика
BaigeNews.kz
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