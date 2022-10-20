Токаев назвал главное условие дальнейшего прогресса Казахстана

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области назвал главное условие дальнейшего прогресса Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Испокон веков благословенная земля Жетысу была местом взаимопроникновения различных культур и традиций. И сегодня область Жетысу воплощает на деле наш фундаментальный принцип "Единство в многообразии", который стал неотъемлемой частью нашего культурного кода. Это наше бесценное богатство и стратегическое преимущество.

Сегодня мир вступил в период высокой геополитической турбулентности и беспрецедентных глобальных вызовов. Множатся конфликты и войны, критически усиливается недоверие между странами. В таких сложных реалиях особое значение приобретает единство нашего народа, укрепление согласия и стабильности в обществе. Это главное условие дальнейшего прогресса нашей страны, а также сохранения территориальной целостности Казахстана, обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Касым-Жомарт Токаев.