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Токаев назначил заведующих двух отделов администрации президента

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Токаев назначил заведующих двух отделов администрации президента Сегодня, 09:05
Сегодня, 09:05
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Распоряжением главы государства Сейткулов Ержан Нураханович назначен заведующим Отделом защиты информационных ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.

Кроме того, распоряжением главы государства Сандалов Куат Жалалитденович назначен заведующим Отделом развития цифровизации Администрации Президента Республики Казахстан.

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