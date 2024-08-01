Токаев назначил заведующих двух отделов администрации президента
Сегодня, 09:05
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Сегодня, 09:05Сегодня, 09:05
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Распоряжением главы государства Сейткулов Ержан Нураханович назначен заведующим Отделом защиты информационных ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.
Кроме того, распоряжением главы государства Сандалов Куат Жалалитденович назначен заведующим Отделом развития цифровизации Администрации Президента Республики Казахстан.
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