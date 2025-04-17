Токаев назначил зампредов АНК
Сегодня, 09:01
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Сегодня, 09:01Сегодня, 09:01
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Президент Казахстана назначил Расула Ахметова и Дмитрия Останьковича заместителями председателя АНК, передаёт BaigeNews.kz. Они пришли на смену Лугмару Буларову и Юрию Шину.
Ранее мы сообщали, что главе государства представили итоги работы мажилиса.
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