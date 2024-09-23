Токаев назначил двух замов главы Комитета нацбезопасности
Сегодня, 15:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
183
Распоряжением Главы государства Жумабаев Марат Кабиденович назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки.
Также распоряжением Главы государства Наймантаев Алмас Тлепбергенович назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Распоряжением Главы государства Косжанов Бакытбек Жамалбекович освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.