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Токаев назначил зампреда КНБ

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Токаев назначил зампреда КНБ Сегодня, 14:35
Сегодня, 14:35
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Распоряжением Главы государства Рахымбердиев Бакытбек Толешевич назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы антитеррора

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