Распоряжением Главы государства Сергазин Гумар Екпинович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, замглавы Агентства по атомной энергии. передаёт BaigeNews.kz.

Образование Гумар Сергазин получил в ряде престижных учебных заведений. В 2008 году окончил Казахско-Американский университет по специальности "юрист". В 2013 году завершил магистратуру в Академии государственного управления по направлению "государственное и местное управление". В 2015 году прошёл обучение в Институте ядерного права МАГАТЭ в Австрии. Позднее, в 2020 году, получил дополнительное образование в Костанайском государственном институте имени А. Байтурсынова по специальности "электроэнергетика".

Трудовую деятельность начал в 2008 году в ГУ "Центр обслуживания населения Сарыаркинского района города Астаны", где работал инспектором, консультантом, главным инспектором и заместителем начальника операционного зала до 2011 года. В том же году продолжил карьеру в АО "БТА Банк" в должности юриста - заведующего юридическим сектором в управлении правового обеспечения корпоративного бизнеса Юридического департамента. С 2011 по 2012 годы занимал должности эксперта и главного эксперта в управлении жилищных отношений департамента жилищно-коммунального хозяйства Агентства РК по делам строительства и ЖКХ. В 2013–2014 годах продолжил работать в аналогичной должности в Министерстве регионального развития Республики Казахстан.

С 2014 года перешёл в Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий РК, где возглавил управление внутреннего администрирования и юридическое управление. С 2014 по 2016 годы занимал должность руководителя юридического управления Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. С 2016 по 2017 годы работал заместителем директора Департамента информационных технологий и государственных услуг Министерства энергетики, а затем, с 2017 по 2023 годы, — заместителем председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. С марта 2023 года занимает должность директора Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан.

Ранее мы сообщали, что Президент назначил заместителей председателя Агентства по атомной энергии.