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zakon.kz Сегодня, 11:32
103
Сегодня, 11:32
103
Фото: zakon.kz

Токаев назначил заместителя управделами президента

Глава государства назначил заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил Телеграм-канал Aqorda. 

Распоряжением Токаева им стал Асат Нурпеисов, ранее занимавший пост руководителя аппарата акима Алматы. Нурпеисов является членом Президентского молодежного кадрового резерва. Он окончил Нью-Йоркский университет в Праге по специальности "экономика и менеджмент", в 2012 году – Европейскую школу бизнеса, магистр "Международного банковского дела и финансов" MSc Global Banking and Finance.

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#назначение #Акорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:32
103
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