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Токаев назначил заместителя председателя КНБ РК

Сегодня, 13:49
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azh.kz Сегодня, 13:49
Сегодня, 13:49
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Фото: azh.kz

В Казахстане назначен заместитель председателя КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Далматов Канатай Жорабекович назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

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