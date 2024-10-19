Токаев назначил заместителя председателя КНБ РК
Сегодня, 13:49
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Сегодня, 13:49Сегодня, 13:49
28Фото: azh.kz
В Казахстане назначен заместитель председателя КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Далматов Канатай Жорабекович назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", — говорится в сообщении.
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