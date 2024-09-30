  • 30 Сентября, 10:06
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Токаев назначил вице-министра обороны

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Токаев назначил вице-министра обороны Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00
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Распоряжением Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен заместителем Министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передаёт BaigeNews.

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