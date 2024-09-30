Токаев назначил вице-министра обороны
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Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
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Распоряжением Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен заместителем Министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передаёт BaigeNews.
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