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Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения
Распоряжением президента Жакупова Светлана Кабыкеновна назначена уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Светлана Жакупова родилась 16 января 1968 года.
В 1991 году окончила Целиноградский государственный педагогический институт; в 2006 году - Алматинскую академию экономики и статистики.
1984 - 1986 годы - воспитатель группы продленного дня, учитель начальных классов Каройской НШ;
1991 - 1995 годы - учитель математики СШ № 16, НСШ № 36;
1997 - 1998 годы - старший специалист, главный специалист отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП "Государственный центр по выплате пенсий";
1998 - 2001 годы - главный специалист, начальник отдела экономического анализа, заместитель директора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий";
2001 - 2008 годы - директор Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий";
2008 - 2011 годы - и.о. директора, директор департамента социального обеспечения и социального страхования министерства труда и социальной защиты населения РК;
2011 – 2013 годы - руководитель программ проектного офиса АО "Национальные информационные технологии";
2013 - 2014 годы - вице-министр труда и социальной защиты населения РК;
2014 – 2017 годы - вице-министр здравоохранения и социального развития РК.
2017 – 2019 годы - вице-министр труда и социальной защиты РК.
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