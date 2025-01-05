Токаев назначил послов Казахстана в ряде стран
Об этом проинформировали в Акорде.
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Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о новых назначениях, передаёт BaigeNews.kz.
Так, Женис Аскар Женисулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египетю
Батрашев Даулет Касекенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Португальской Республике.
Галиев Жан Сержанович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Португальской Республике.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.
Кроме того, указами Главы государства:
Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Арабской Республике Египет, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Тунисской Республике по совместительству;
Камалдинов Акылбек Абсатович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Хорватия.
Напомним, ранее Токаев назначил посла Казахстана в Японии.