Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о новых назначениях, передаёт BaigeNews.kz.

Так, Женис Аскар Женисулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египетю

Батрашев Даулет Касекенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Португальской Республике.

Галиев Жан Сержанович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Португальской Республике.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.

Кроме того, указами Главы государства:

Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Арабской Республике Египет, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Тунисской Республике по совместительству;

Камалдинов Акылбек Абсатович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Хорватия.

Напомним, ранее Токаев назначил посла Казахстана в Японии.