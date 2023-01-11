Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии

Фото: пресс-службы Акорды

Президент Казахстана подписал указы о назначении послов Казахстана в трёх странах в среду, 11 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Данат Мусаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Испания.

Еркин Ахинжанов стал чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Южно Африканской Республике, ранее он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Королевстве Норвегия.

Адиль Турсунов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия, он освобождён от должности заместителя министра иностранных дел РК.