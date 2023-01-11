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пресс-службы Акорды Вчера, 12:03
649
Вчера, 12:03
649
Фото: пресс-службы Акорды

Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии

Президент Казахстана подписал указы о назначении послов Казахстана в трёх странах в среду, 11 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Данат Мусаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Испания. 

Еркин Ахинжанов стал чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Южно Африканской Республике, ранее он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Королевстве Норвегия.

Адиль Турсунов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия, он освобождён от должности заместителя министра иностранных дел РК.

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#назначение #Казахстан #посол #МИД РК #ЮАР #Испания #Норвегия
BaigeNews.kz
Вчера, 12:03
649
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