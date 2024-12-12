Стало известно, что Указом Главы государства Есимбеков Сабр Сайлаубекович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Японии, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Баударбек-Кожатаев Ерлан Кенесович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Японии, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Греческой Республике", - говорится в сообщении.

Баударбек-Кожатаев Ерлан родился 8 июня 1967 года в г. Таразе. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (1989 г.) и Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М.Ломоносова (1992 г.), а также Институт японского языка в Кита-Урава, Япония (1994 г.)

Свою дипломатическую карьеру начал в 1992 году в Министерстве иностранных дел РК, где работал на различных должностях в Департаменте Азии и Африки. В 1997-2003 годах занимал должности второго, первого секретаря, затем советника Посольства РК в Японии. С 2004 по 2008 годы был директором Департамента Азии и Африки МИД РК.

В 2008 году был назначен первым Послом Казахстана в Сингапуре. В 2008-2016 годах являлся Послом РК в Австралии и Новой Зеландии по совместительству. С 2016 по 2021 годы занимал должность Посла Казахстана в Японии.

До назначения Послом Казахстана в Японии с 2021 года работал Послом Казахстана в Греции.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Владеет английским и японским языками.

Напомним, ранее сообщалось, что назначен аким Усть-Каменогорска.