Токаев назначил посла Эфиопии и постоянного представителя Казахстана в ООН

Президент РК Касымжомарт Токаев провёл ряд важных назначений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Садыков Барлыбай Каримович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Кения по совместительству; Абдрахманов Аскар Сауытбекулы назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и других международных организациях в городе Париже (Французская Республика)", — говорится в сообщении Акорды.

Кроме того отмечается, что Указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике Арыстанкулова Гульсара Мереевна освобождена от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.