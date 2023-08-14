Токаев назначил посла Эфиопии и постоянного представителя Казахстана в ООН
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Президент РК Касымжомарт Токаев провёл ряд важных назначений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Садыков Барлыбай Каримович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Кения по совместительству;
Абдрахманов Аскар Сауытбекулы назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и других международных организациях в городе Париже (Французская Республика)", — говорится в сообщении Акорды.
Кроме того отмечается, что Указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике Арыстанкулова Гульсара Мереевна освобождена от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
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