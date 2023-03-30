Токаев назначил новых судей по ряду городов и областей Казахстана

Касым-Жомарт Токаев произвёл кадровые перестановки в судейском корпусе, передаёт BaigeNews.kz.

Президент подписал указ "О назначении на должности судей судов Республики Казахстан". Документ вводится в действие со дня подписания.

В частности, на должность судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны назначена Сагидолдина Нургуль Омирбеккызы с освобождением от должности судьи Семейского городского суда области Абай.

Судьёй Алатауского районного суда Алматы стала Сарыбаева Галыма Адилжановича с освобождением от должности судьи Рудненского городского суда Костанайской области.

Судьёй Каратауского районного суда Шымкента назначили Елюбаеву Айгуль Абдразаховну с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау Атырауской области.

Судьёй Жезказганского городского суда по области Ұлытау стали Алимханова Маржам Жагипаровну, Ержанова Айгерим Аманкельдиевну, Утикеева Диану Уразбаевну.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.