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Токаев назначил новых послов в ряде стран мира

Сегодня, 12:25
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akorda.kz Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев произвёл новые назначения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Указами Главы государства:

  • Примбетов Тимур Владимирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан при Святом Престоле, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах;
  • Турганбеков Алмурат Асылмуратович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах;
  • Сагинова Жанна Ниязбековна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Словацкой Республике;
  • Ахметов Ануарбек Серикович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике.

Также в Акорде сообщили, какие послы были освобождены от должностей:

  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Саржанов Кайрат Асаниязович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;
  • Барлыбаев Толежан Турсунович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Словацкой Республике;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе досрочно прекратили полномочия члена ВАП Михаила Бортника.

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