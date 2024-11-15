Токаев назначил новых послов в ряде стран мира
Сегодня, 12:25
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Сегодня, 12:25Сегодня, 12:25
116Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев произвёл новые назначения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Указами Главы государства:
- Примбетов Тимур Владимирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан при Святом Престоле, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах;
- Турганбеков Алмурат Асылмуратович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах;
- Сагинова Жанна Ниязбековна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Словацкой Республике;
- Ахметов Ануарбек Серикович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике.
Также в Акорде сообщили, какие послы были освобождены от должностей:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Саржанов Кайрат Асаниязович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;
- Барлыбаев Толежан Турсунович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Словацкой Республике;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству.
Ранее сообщалось, что в Мажилисе досрочно прекратили полномочия члена ВАП Михаила Бортника.
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