Лента новостей

inform.kz Сегодня, 11:38
398
Сегодня, 11:38
398
Фото: inform.kz

Токаев назначил нового замглаву Минобороны

В министерстве обороны назначили нового заместителя главы ведомства. Им стал Бакытбек Сыдыков, передаёт BaigeNews.kz

"Распоряжением главы государства Сыдыков Бакытбек Сапарбекович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:38
398
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх