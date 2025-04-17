  • 17 Апреля, 14:12
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Токаев назначил нового посла Казахстана на Украине

Сегодня, 12:29
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Токаев назначил нового посла Казахстана на Украине Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29
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Указом Главы государства Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее мы сообщали, что президент Казахстана назначил Расула Ахметова и Дмитрия Останьковича заместителями председателя АНК.

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