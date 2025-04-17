Сегодня, 12:29

Сегодня, 12:29

Указом Главы государства Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее мы сообщали, что президент Казахстана назначил Расула Ахметова и Дмитрия Останьковича заместителями председателя АНК.