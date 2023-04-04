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gov.kz Сегодня, 11:26
287
Сегодня, 11:26
287
Фото: gov.kz

Токаев назначил министра национальной экономики

Президент назначил министром национальной экономики Алибека Куантырова, передаёт BaigeNews.kz. Он занимал эту должность и ранее. Однако после отставки правительства временно исполнял обязанности главы МНЭ.

"Указом главы государства Куантыров Алибек Сакенович назначен министром национальной экономики Республики Казахстан", - сообщили в Акорде.

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Сегодня, 11:26
287
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