Указом Главы государства Кушеров Нуралхан Оралбаевич назначен акимом Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Предыдущего акима региона назначили первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Нуралхан Кушеров родился в 1984 году в городе Шымкенте. Он окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации в Москве. Специальности – экономика, финансы и кредит, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2008 году помощником депутата Мажилиса Парламента РК.

В 2009-2011 годах работал аналитиком в Налоговом комитете Министерства финансов, главным специалистом отдела налогового аудита юридических лиц Налогового управления по Алмалинскому району Налогового департамента города Астаны.

С 2010 по 2014 годы работал заместителем начальника Налогового управления Есильского района Налогового департамента города Астаны.

С 2014 по 2015 годы работал начальником управления государственных доходов по Есильскому району города Астаны, заместителем руководителя налогового департамента по городу Астане Налогового комитета Министерства финансов.

В 2015-2018 годах работал заместителем акима города Шымкента.

В 2018-2021 годы занимал должность руководителя управления государственных доходов по городу Актау департамента государственных доходов по Мангистауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, руководителя департамента государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов РК по городу Шымкенту.

С 2021 года занимал должность руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С января 2023 года - замакима Туркестанской области.