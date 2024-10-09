Токаев назначил акима области Ұлытау

Указом Главы государства Рыспеков Дастан Адаевич назначен акимом области Ұлытау, передаёт BaigeNews.kz.

Д. Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области.



Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.



Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов поступлений Департамента экономики и бюджетного планирования г. Алматы.



С 2007 по 2016 гг. работал на руководящих должностях в Департаменте экономики и бюджетного планирования г. Алматы, Ревизионной комиссии по г. Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.



В 2016-2018 гг. — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".



В 2018-2019 гг. — руководитель Управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.



С апреля 2019 года занимал должность директора Департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".



С февраля 2020 года по по август 2023 года занимал должность председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.



До настоящего времени был заместителем акима обасти Улытау.