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Токаев назначил акима области Ұлытау

Сегодня, 09:57
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 09:57
Сегодня, 09:57
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Фото: primeminister.kz

Указом Главы государства Рыспеков Дастан Адаевич назначен акимом области Ұлытау, передаёт BaigeNews.kz.

Д. Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов поступлений Департамента экономики и бюджетного планирования г. Алматы.

С 2007 по 2016 гг. работал на руководящих должностях в Департаменте экономики и бюджетного планирования г. Алматы, Ревизионной комиссии по г. Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2016-2018 гг. — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

В 2018-2019 гг. — руководитель Управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.

С апреля 2019 года занимал должность директора Департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

С февраля 2020 года по по август 2023 года занимал должность председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.
 
До настоящего времени был заместителем акима обасти Улытау.

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