Токаев назначил акима области Ұлытау
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Указом Главы государства Рыспеков Дастан Адаевич назначен акимом области Ұлытау, передаёт BaigeNews.kz.
Д. Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области.
Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.
Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов поступлений Департамента экономики и бюджетного планирования г. Алматы.
С 2007 по 2016 гг. работал на руководящих должностях в Департаменте экономики и бюджетного планирования г. Алматы, Ревизионной комиссии по г. Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
В 2016-2018 гг. — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".
В 2018-2019 гг. — руководитель Управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.
С апреля 2019 года занимал должность директора Департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".
С февраля 2020 года по по август 2023 года занимал должность председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.
До настоящего времени был заместителем акима обасти Улытау.
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