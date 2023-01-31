Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ

Фото: akorda.kz

О привлечении инвесторов в Астану высказался Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы. По его мнению, работа ведётся неэффективно, передаёт BaigeNews.kz ср ссылкой на Акорду.

"Следует системно повышать экономический потенциал Астаны и Астанинской агломерации. Для обеспечения поступательного экономического роста столицы, прежде всего, необходимо пересмотреть работу специальных экономических зон. Астана является единственным городом в стране, где функционируют две СЭЗ. При этом отдача от их текущей деятельности вызывает много вопросов. Считаю, что их нужно объединить, приняв комплексные меры для повышения эффективности", - заявил президент Казахстана.

В рамках режима СЭЗ в левобережной части города построено более 400 жилых домов и офисов, возводится еще 200 объектов. В этих целях строительным компаниям были предоставлены значительные льготы на общую сумму 1,5 триллиона тенге.

"Настало время переориентировать работу СЭЗ, сделав упор на развитии обрабатывающей промышленности, IT-сектора и новых технологий. Нужно создавать качественные рабочие места. Для этого требуется соответствующая инфраструктура. Однако работа в данном направлении, мягко говоря, оставляет желать лучшего", - высказал мнение Касым-Жомарт Токаев.

Он также указал на то, что акимат столицы на протяжении десяти лет не может завершить строительство инфраструктуры Индустриального парка № 1, хотя он уже заполнен на 95%.

"Этот вопрос поднимался давно, но результата до сих пор нет. Например, завод по производству сухих строительных смесей ТОО "Selena Insulations" на протяжении шести лет не может подключиться к тепловым сетям. Более того, с 2017 года акимат не подводит коммуникации к Индустриальному парку № 2. Ещё даже нет проектно-сметной документации. Сегодня потенциальные инвесторы выступают в роли просителей, у них опускаются руки, и они уходят. В результате Астана недополучает значительные объёмы инвестиций – на город приходится менее 4% иностранных вложений в нашу страну", - сказал глава государства.

По его поручению столица должна реализовать свой потенциал как центра притяжения инвестиций.