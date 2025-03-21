В своей речи в выставочном центре "Expo" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые приоритеты развития страны. Глава государства подчеркнул, что главной задачей страны в нынешних реалиях остаётся укрепление стабильности общества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства напомнил, что 2025 год знаменателен сразу несколькими важными датами: 30-летием Конституции и Ассамблеи народа Казахстана, 80-летием Великой Победы.

"В этом году мы отмечаем сразу несколько значимых юбилеев: 30-летие Конституции и Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Великой Победы. Скоро мы торжественно встретим и 40-летие Независимости. К этой знаменательной дате Казахстан должен стать передовым, процветающим и сильным государством. На заседании Национального курултая в Бурабае я обратил на это особое внимание. Наша задача – адаптировать страну к новым геополитическим реалиям. Цели и приоритеты нашего государства ясны. Цифровизация и искусственный интеллект, крупные инфраструктурные проекты, транспортное сообщение и энергетика, агропромышленный комплекс и человеческий капитал – это основные направления развития страны", – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что Казахстан обладает необходимым потенциалом для укрепления своих позиций на мировой арене.

"Вместе мы построим справедливый, безопасный, чистый, просвещенный и развитый Казахстан, в котором прочно утвердится принцип "Закон и Порядок". У нас нет другой Родины, кроме Казахстана!" – сказал Токаев.

Затем Глава государства посетил праздничный концерт.