Токаев направил телеграмму соболезнования в связи кончиной Королевы Елизаветы II

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Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери Королевы Елизаветы II, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "БОРТ №1". Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия Королю Карлу III, королевской семье и всем британцам. Токаев отметил, что на протяжении 70-летнего правления Королева Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости великой британской нации.