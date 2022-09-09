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  • Токаев направил телеграмму соболезнования в связи кончиной Королевы Елизаветы II
nur.kz Сегодня, 13:32
32
Фото: nur.kz

Токаев направил телеграмму соболезнования в связи кончиной Королевы Елизаветы II

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери Королевы Елизаветы II, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "БОРТ №1". Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия Королю Карлу III, королевской семье и всем британцам. Токаев отметил, что на протяжении 70-летнего правления Королева Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости великой британской нации.

"Ее мудрое, милосердное и вдохновляющее руководство помогло Соединенному Королевству поступательно развиваться по пути создания еще более стабильного, многообразного и процветающего общества, оставаясь лидером в продвижении усилий, направленных на укрепление международной безопасности и устойчивое развитие. Убежден, что ее исключительное благородство, достоинство и выдающиеся достижения и впредь будут вдохновлять миллионы людей по всему миру, а ее колоссальное наследие останется в сердцах и умах молодых поколений", – отмечается в телеграмме лидера Казахстана.

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#Соболезнования #Токаев #королева Елизавета II
Сегодня, 13:32
32
Журналист

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