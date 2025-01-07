Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, передаёт BaigeNews.kz.

"Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в городе Шигацзе Сицзанского автономного района Китая. Президент от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования Председателю КНР, семьям погибших и дружественному китайскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в сообщении Акорды.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете на юге Китая, в результате чего в эпицентре обрушились здания. По последним данным СМИ, погибло не менее 53 человек и 62 пострадало.