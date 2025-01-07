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Токаев направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину

Президент Казахстана также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим

Сегодня, 12:55
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:55
Сегодня, 12:55
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, передаёт BaigeNews.kz.

"Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах  и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в городе Шигацзе Сицзанского  автономного района Китая.  Президент от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования Председателю КНР, семьям погибших и дружественному китайскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в сообщении Акорды.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете на юге Китая, в результате чего в эпицентре обрушились здания. По последним данным СМИ, погибло не менее 53 человек и 62 пострадало.

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