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  • Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции
kt.kz Сегодня, 12:34
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Фото: kt.kz

Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Турции, передает BaigeNews.kz. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате террористического акта в Стамбуле.

"Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.

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#теракт в Стамбуле #Эрдоган #Токаев #Соболезнования
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:34
200
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