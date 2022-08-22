Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции

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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крупными дорожно-транспортными происшествиями в провинциях Мардин и Газиантеп, приведшими к многочисленным жертвам и пострадавшим, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Глава государства направил телеграмму президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также братскому турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в сообщении.

Ранее в городе Мардин произошла крупная автокатастрофа: у грузовика отказали тормоза, и он на большой скорости съехал с дороги, снеёс припаркованные машины, врезался в толпу людей и протаранил кафе, где находились посетители. В результате 16 человек погибли, 30 пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

В этот же день в Турции произошли еще два крупных ДТП. На юго-востоке республики, в Газиантепе, в результате дорожной аварии с пассажирским автобусом также погибли погибли 16 человек. В черноморской провинции Ризе травмы получили не менее 25 туристов, направлявшихся из Трабзона в Стамбул. Три человека из них находятся в тяжелом состоянии.