Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту США Дональду Трампу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате авиакатастрофы вблизи Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования Президенту США Дональду Трампу, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия.

Напомним, около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошла крупнейшая за последние 15 лет в США авиакатастрофа: пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом и упал в реку. На борту было 64 человека, включая экипаж. По информации властей США, выживших нет.

По данным СМИ в самолёте находилась группа спортсменов, возвращавшихся в чемпионата США по фигурному катанию.

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