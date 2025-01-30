Токаев направил телеграмму соболезнования президенту США
В США произошла крупнейшая за последние 15 лет авиакатастрофа.
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Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту США Дональду Трампу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате авиакатастрофы вблизи Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования Президенту США Дональду Трампу, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия.
Напомним, около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошла крупнейшая за последние 15 лет в США авиакатастрофа: пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом и упал в реку. На борту было 64 человека, включая экипаж. По информации властей США, выживших нет.
По данным СМИ в самолёте находилась группа спортсменов, возвращавшихся в чемпионата США по фигурному катанию.
t.me/aqorda_resmi
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